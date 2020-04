Ha di "gran lunga superato i limiti della decenza" la polemica "pretestuosa e mistificatoria "sulla

scarcerazione per "gravissime e conclamate ragioni di salute di un detenuto per fatti di mafia". "Ma il vero scandalo è il silenzio calato sulle parole del dott. Di Matteo, membro del CSM, che liquida lo scrupoloso lavoro dei suoi colleghi milanesi come cedimento dello Stato al ricatto mafioso delle rivolte carcerarie, senza che nessuno abbia nulla da dire". A evidenziarlo è il presidente dell' Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza.

Un silenzio "tanto più scandaloso -osserva- nel giorno in cui dallo stesso Csm provengono censure sulle valutazioni espresse, in modo certamente meno scomposto, da un membro laico dello stesso organismo, su altri magistrati milanesi, ma questa volta appartenenti all'Ufficio di Procura. Il nostro è proprio il paese dei due pesi e delle due misure, purtroppo".