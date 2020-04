"Con molta probabilità questa sera il Consiglio dei ministri approverà un dl che stabilisce per questo tipo di scarcerazioni devono essere obbligatoriamente acquisiti il parere della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali. Il governo risponde con i fatti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo alla Camera ad una interrogazione del deputato Lollobrigida (e altri) di FdI sulle recenti scarcerazioni di detenuti sottoposti al regime del "carcere duro" per l'emergenza Covid-19. "E sia chiaro - ha proseguito - che non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza che meritano rispetto e che in generale stanno facendo un lavoro importantissimo con grande sacrificio personale e impiego di energie. Si fa semplicemente in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto".



Governo non scarcera mafiosi - "Diciamolo senza giri di parole – ha aggiunto -: il messaggio per cui il governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante: è totalmente e inequivocabilmente

falso!", bollando come "gravemente irresponsabile" la "violenta polemica politica" che sulle scarcerazioni che "mira a strumentalizzare fatti gravi per attaccare il governo", ancora più grave "in questo momento di emergenza".



Giudici autonomi - "I principi della nostra Costituzione sono univocamente orientati ad affermare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò vuol dire che non c'è alcun governo che possa imporre o anche soltanto influenzare le decisioni dei giudici, in questo caso dei giudici di sorveglianza. La Costituzione non lascia spazio ad ipotesi in cui la circolare di un direttore generale di un dipartimento di un ministero possa dettare la decisione di un magistrato".



"Si dice - ha concluso - che la decisione finale sul 41bis spetta al Ministro della Giustizia, ed è per questo che il Ministro è sottoposto al più alto grado di allerta, ebbene basta questo per ricordare che ci sono ora 100 detenuti al 41bis a mia firma".



IL TESTO DELLA RISPOSTA COMPLETO



Ringrazio sinceramente gli interroganti perché mi danno l' occasione di fare chiarezza su qualcosa che, peraltro, Costituzione alla mano, è già lapalissiana.



Chiariamolo subito: la lotta alle mafie è una cosa seria e stiamo parlando di fatti allarmanti da analizzare e su cui nell'ambito delle proprie competenze non si può e non si deve rimanere inerti, informando però contestualmente e correttamente i cittadini sulla reale natura della questione.

Questione intorno alla quale - non mi riferisco all'interrogazione - si è invece sviluppato un dibattito pubblico che, denotando in alcuni casi l'assenza totale di conoscenza dell'ABC della Costituzione, mira a strumentalizzare fatti gravi per attaccare il governo e alimentare una violenta polemica politica, gravemente irresponsabile per il tema trattato e ancor più in questo momento di emergenza.



Facciamo quindi chiarezza: i principi e le norme della nostra Costituzione sono univocamente orientati ad affermare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò vuol dire che non c'è alcun governo che possa imporre o anche soltanto influenzare le decisioni dei giudici, in questo caso dei giudici di sorveglianza. Punto!



Questo non è un principio liberamente interpretabile o su cui ci si può girare intorno; la Costituzione non lascia spazio ad ipotesi in cui la circolare di un direttore generale di un dipartimento di un ministero possa dettare la decisione di un magistrato.

Le scarcerazioni richiamate sono decisioni giurisdizionali di natura discrezionale impugnabili secondo la relativa disciplina.



Diciamolo senza giri di parole: il messaggio per cui il governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante: è totalmente e inequivocabilmente falso!

Come correttamente sottolineano gli interroganti, nel decreto-legge Cura Italia i mafiosi vengono esplicitamente esclusi dall'accesso alla detenzione domiciliare.



E come dicevo, non bisogna comunque rimanere inerti. Come è noto, il Consiglio dei ministri, con molta probabilità questa sera, approverà un decreto legge che stabilisce per questo tipo di scarcerazioni che debbano essere obbligatoriamente acquisiti il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle direzioni distrettuali Antimafia e Antiterrorismo.

Il governo risponde con i fatti, e sia chiaro che non si tratta di sfiducia nei confronti dei giudici di sorveglianza che meritano rispetto e che in generale stanno facendo un lavoro importantissimo con grande sacrificio personale e impiego di energie. Si fa semplicemente in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto.



Riguardo alle mie competenze vi sono tutta una serie di accertamenti in corso, a seguito dei quali verranno prese tutte le determinazioni opportune e necessarie.

Sempre per quanto riguarda le mie competenze, gli interroganti ricordano nelle loro premesse che la cui decisione finale sull'applicazione del regime del 41 bis viene presa dal Ministro della Giustizia che, anche in ragione di questo, vive costantemente sotto il più alto livello di scorta. Ecco, basta questo per ricordare che, a parte le proroghe, ci sono circa 100 detenuti sottoposti al regime di 41 bis, in virtù della mia firma.