emergenza covid-19

"La Giunta ha esaminato la bozza di decreto-legge in discussione per dare attuazione agli ordini del giorno approvati alla Camera dei Deputati sulle limitazioni del processo da remoto. Se il testo fatto circolare sarà quello effettivamente licenziato, daremo atto alle forze politiche della maggioranza di avere mantenuto l'impegno assunto con il Parlamento". Lo scrive l'Unione delle Camere penali italiane in una nota.



Cdm approva Dl Bonafede su processo a distanza, scarcerazioni, proroga intercettazioni e App Immuni

"La bozza - prosegue il comunicato - infatti prevede l'esclusione dell'attività istruttoria e della discussione – se non con il consenso del difensore – dalle ipotesi di smaterializzazione dell'udienza. Questo è un risultato ottenuto anche grazie alla capacità di interlocuzione dell'Unione delle Camere Penali – e più in generale dell'Avvocatura – che ha saputo con forza opporsi al disegno che voleva, profittando dell'emergenza sanitaria, liquidare il contraddittorio mortificando le garanzie difensive previste dalla nostra Costituzione".



Nella bozza di decreto-legge, poi, continuano i penalisti, "è altresì previsto il rinvio dell'operatività della disciplina delle intercettazioni, come richiesto dall'Unione delle Camere Penali".



Continua però lo stato di agitazione dell'Avvocatura penale "perché, in ogni caso e sia pure con le significative limitazioni previste dalla bozza di decreto, è immesso nel sistema uno strumento incompatibile con i principi del giusto processo". In questo senso, "è significativo che, nelle bozze che circolano, la data della fine della seconda fase dell'emergenza sia individuata non più nel 30 giugno, ma nel 31 luglio: ulteriore segno questo di come gli interventi emergenziali siano dilatabili ed in realtà si risolvano in prove generali per future stabilizzazioni".



Infine, la Giunta si rivolge con un appello "a tutti gli avvocati affinché non acconsentano alla celebrazione delle udienze da remoto e rappresentino ai Giudici le eccezioni di legittimità costituzionale e le questioni processuali di nullità all'evidenza individuabili nella disciplina che costringe l'imputato lontano dal giudice, prevedendo a carico del difensore inedite funzioni pubblicistiche, trasformando lo studio professionale in aula di udienza e ricorrendo a piattaforme informatiche privare prive di qualsiasi controllo sul trattamento dei dati sensibili".



È invece negativo il giudizio della Giunta su "norme bandiera per condizionare l'autonomia di giudizio della Magistratura di Sorveglianza in materia di detenzione domiciliare". Per i penalisti infatti è questo il significato della previsione del parere del Procuratore presso il Tribunale del capoluogo del distretto e del Procuratore Nazionale Antimafia quando la richiesta provenga da detenuti condannati per i delitti previsti dall'art. 51 c.p.p. o quando il detenuto sia sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis. Per l'Unione camere penali "non vi è alcuna ragione di sistema che giustifichi tale nuova competenza dell'organo di investigazione diverso dall'Ufficio del Pubblico Ministero funzionalmente accreditato alla giurisdizione di sorveglianza. È grave che per accontentare le grida dei giustizialisti si mortifichi il ruolo delle Procure generali". L'Unione esprime dunque "la propria solidarietà alla Magistratura di sorveglianza, le decisioni della quale sono in questo periodo oggetto di speciose e strumentali polemiche".