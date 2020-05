Saranno formalizzate "probabilmente già domani"- quando ci sarà la presa di possesso del nuovo vice capo Roberto Tartaglia - le dimissioni che il capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha annunciato al Guardasigilli, Alfonso Bonafede. Lo apprende l'Ansa in ambienti di via Arenula.



"Le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate ma fanno male al

dipartimento": è quanto avrebbe detto Basentini in un incontro avvenuto ieri col ministro della Giustizia. Bonafede - a quanto si è appreso- lo ha ringraziato per il lavoro svolto.