Carceri: avvocati, via norma Dap su cell online

video colloqui

Ritirare "immediatamente" la "sconcertante" disposizione del Dap in materia di colloqui in carcere fra detenuto e difensore - attualmente svolti in videoconferenza per l'emergenza coronavirus - che "costringe" gli avvocati a pubblicare il loro numero di cellulare on line. A chiederlo con una nota indirizzata al ministro Bonafede e ai vertici del Dap, è il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.



"Secondo le ultime, incredibili disposizioni dell'Amministrazione Penitenziaria - spiega il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti - sarà consentito al difensore il video colloquio con l'assistito solo qualora l'utenza mobile dell'avvocato sia stata preventivamente resa reperibile nell'albo on line tenuto dall'Ordine di appartenenza; ciò al fine di consentire la corretta identificazione del richiedente e la riferibilità al professionista della chiamata".



Una decisione "del tutto illogica, irrazionale e sproporzionata". Secondo gli avvocati la questione assume rilievi di forte violazione della privacy del professionista, costretto a pubblicare il numero di cellulare on line, disponibile alla vista di chiunque, oppure a dotarsi di un'altra utenza telefonica allo scopo. Ma diventa ancor più "una pretesa inutile, odiosa e vessatoria se si pensa che per i familiari dei detenuti nessuna verifica viene effettuata in ordine alla rispondenza del numero di cellulare al parente che ha titolo per esercitare il diritto al colloquio – osserva Galletti - per cui i difensori subirebbero controlli ancor più stringenti di quelli imposti ai familiari dei detenuti!"



Di qui la proposta del Coa Roma: ritirare immediatamente la disposizione del Dap e, allo scopo di identificare il difensore nell'ambito della videochiamata, semplicemente chiedere all'inizio del colloquio l'esibizione in video, oltre che del volto, anche del tesserino professionale con la foto identificativa, così com'è stato fatto con ottimi risultati dall'inizio dell'emergenza coronavirus fino adesso. E per il futuro, l'auspicio in un coinvolgimento diretto degli Ordini professionali in un processo decisionale che "altrimenti può portare ad assurdità ed inutili appesantimenti burocratici come questi".