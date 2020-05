I consiglieri laici del Csm Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti, in una nota

esprimono "forte preoccupazione per il clima venutosi a creare, specie in un momento in cui la Giustizia necessiterebbe di unità e collaborazione tra tutti gli operatori, nell'interesse del Paese e dei cittadini". Lo fanno con riferimento alla polemica sollevata dal consigliere Nino Di Matteo, nei confronti del ministro della Giustizia. "I consiglieri del Csm, togati e laici, dovrebbero, più di chiunque altro, osservare continenza e cautela e nell'esprimere, specialmente ai media,le proprie opinioni, proprio per evitare di alimentare speculazioni e strumentalizzazioni politico-mediatiche che fanno male alla Giustizia e minano l'autorevolezza del Consiglio", avvertono i tre laici.



"Chi ha l'onore di ricoprire un incarico di così grande rilievo costituzionale, deve sapersi auto-limitare; questo non significa - spiegano i consiglieri del M5S - rinunciare a esprimere le proprie opinioni, ma vuole dire farlo nelle forme e nei modi corretti. E' quello che noi facciamo, e convintamente continueremo a fare, da quando, nel settembre 2018, siamo stati chiamati dal Parlamento al ruolo di componenti del Csm".