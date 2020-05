"Mi viene chiesto, innanzitutto, se e quali interferenze si siano manifestate sulla nomina di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel 2018. La risposta è molto semplice: nel giugno 2018 non vi fu alcuna "interferenza", diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Punto. Non c'è nient'altro da dire". Lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al question time aggiungendo che "è in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al 41 bis".

"Riguardo all'altra domanda, ovvero quali valutazioni di opportunità politica abbiano suggerito di desistere dal mio iniziale intendimento di affidare l'incarico a Di Matteo, informo che semplicemente, nelle normali interlocuzioni per la formazione della squadra, avevo intenzione di coinvolgere il dr. Di Matteo, conoscendo il suo profilo professionale e la sua carriera come magistrato antimafia. Per questo pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell'amministrazione penitenziaria oppure un ruolo che fosse in qualche modo equivalente alla posizione ricoperta a suo tempo da Giovanni Falcone, eventualmente a seguito di riorganizzazione".



"Mi convinsi - prosegue il Ministro -, dopo una prima telefonata e in occasione del primo incontro al Ministero, che questa seconda opzione fosse la più adeguata perché avrebbe consentito al Dott. Di Matteo di lavorare in Via Arenula, al mio fianco. Inoltre, la notizia di Di Matteo al Ministero sulla scia di quello che aveva rappresentato Giovanni Falcone, ritenevo sarebbe stata deflagrante e avrebbe consegnato un messaggio chiaro e inequivocabile per tutte le mafie".



"Come ormai noto, non ci furono i presupposti per realizzare la auspicata collaborazione.

Del pari, anche con riferimento alla recente nomina del nuovo Capo Dipartimento, ho seguito mie valutazioni personali nella scelta, la cui discrezionalità rivendico".



"Ogni altra ipotesi o illazione costruita in questi giorni da alcune forze politiche, è del tutto campata in aria perché, come emerso dalla ricostruzione temporale dei fatti, le dichiarazioni di alcuni boss erano già note al Ministero dal 9 giugno 2018 e quindi ben prima di ogni interlocuzione con il diretto interessato".



"Tanto premesso, ci tengo a dire che non serve alcuna ulteriore dimostrazione dell'assenza di qualsiasi mia titubanza nella lotta alle mafie: basta semplicemente scorrere ogni parola di ogni legge che ho portato all'approvazione in questi due anni, fino all'ultimo decreto legge che impone il coinvolgimento della Direzione Nazionale e delle Direzioni Distrettuali Antimafia sulle richieste di scarcerazione".