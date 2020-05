Le scarcerazioni dei detenuti per l'emergenza sanitaria sono "frutto di decisioni di magistrati che hanno applicato leggi previgenti che nessuno aveva mai modificato fino al decreto legge del governo approvato la scorsa settimana, con il quale si stabilisce che, rispetto alle istanze di scarcerazione, è obbligatorio il parere della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia". Lo ha sottolineato il ministro della giustizia Alfonso Bonafede al question time al Senato. Il Guardasigilli ha poi ribadito che è "infondato il collegamento" tra le scarcerazioni - che hanno riguardato circa 360 detenuti - e la mancata nomina nel 2018 dell'allora pm antimafia Nino Di Matteo, attuale consigliere del Csm, a capo del Dap. Con Di Matteo, ha detto il ministro, "non ci furono i presupposti per realizzare la auspicata collaborazione".