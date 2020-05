Dal 12 maggio al 31 luglio tutte le udienze dibattimentali in calendario in tribunale a Bologna si terranno a porte chiuse. Lo stabiliscono le linee guida del presidente Francesco Caruso per la ripresa dell'attività processuale penale, dove si sottolinea anche che dovrà essere evitata "ogni forma di assembramento nei corridoi e nelle aree antistante le aule di udienza".



Si prevede poi che ciascun giudice chiami un processo alla volta e tra un'udienza e l'altra l'aula venga areata e "se possibile e non vi sia disturbo all'udienza, le finestre saranno tenute aperte".



Gli avvocati e le parti resteranno in attesa in zone specifiche del palazzo, destinate esclusivamente all'attesa dell'udienza penale.



Saranno utilizzate solo le aule più grandi, si seguiranno criteri di priorità e si dovranno rinviare le udienze in cui il numero di parti rendesse impraticabile, a giudizio dei giudici, lo svolgimento in sicurezza.



Le linee guida seguono le prescrizioni per l'accesso, diramate nei orni scorsi: obbligo di mascherina per tutti e termoscanner agli ingressi del palazzo di giustizia.