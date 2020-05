Immunità dalla responsabilità penale per i datori di lavoro che abbiano adottato - in maniera conforme e adeguata - tutte le misure previste dai Protocolli siglati dal Governo con le Parti Sociali per la tutela sanitaria sul luogo di lavoro nel corso dell'emergenza coronavirus. È questa la proposta della Fondazione studi Consulenti del lavoro unitamente a tempi di durata strettissimi per eventuali misure cautelari in modo da non paralizzare le imprese.



"Un'idonea salvaguardia – si legge nella proposta - potrebbe essere quella di fissare un tempo massimo di efficacia (non superiore a novantasei ore) trascorso il quale, tali provvedimenti - compiuti o meno che siano gli immediati accertamenti preliminari - perdono efficacia con la conseguente immediata revoca e restituzione del bene all'imprenditore e ripresa dell'attività produttiva".



A questa previsione, poi, come visto, andrebbe aggiunto il principio secondo cui il pubblico ministero, accertata entro novantasei ore dall'adozione del sequestro l'insussistenza delle condizioni di applicabilità e acquisita altresì la prova che il datore di lavoro ha adottato tutte le misure in maniera adeguata, riscontrata la salubrità dei luoghi di lavoro, presenta entro le quarantotto ore successive richiesta di archiviazione al giudice, il quale si pronuncia nelle quarantotto ore successive".