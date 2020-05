"Il Riformista sostiene che sarei il mandante del diverbio tra Di Matteo e Bonafede, per rappresaglia nei confronti del ministro che si sarebbe opposto a un emendamento per innalzare l'età pensionabile dei magistrati. Io ignoravo l'esistenza di questo emendamento e non sono mandante di un bel niente. Per questo a tutela della mia e dell'onorabilità del Csm presenterò querela e l'autore dell'articolo risponderà delle falsità che ha scritto". Lo ha detto il consigliere del Csm Piercamillo Davigo, prendendo la parola in apertura del plenum. Un intervento che Di Matteo non ha gradito per come è stata descritta la vicenda che lo ha visto protagonista: "io ho raccontato dei fatti, non credo che utilizzare il termine diverbio sia appropriato". L'emendamento di cui parla il Riformista è stato presentato da Fdi e porterebbe a 72 anni l'età della pensione dei magistrati, oggi pari a 70 anni. E tra i magistrati che in teoria potrebbero beneficiare di questa riforma ci sarebbe anche Davigo.