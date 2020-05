Protestano con una lettera, indirizzata al presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi, gli avvocati della Camera penale milanese denunciando "una situazione di inosservanza delle norme" di igiene per contrastare il Coronavirus nella fase 2 della giustizia, iniziata ieri anche al Palagiustizia milanese. La Camera penale, infatti, ha raccolto una serie di segnalazioni di alcuni avvocati: "banchi di udienza non puliti hanno dovuto essere disinfettati da Colleghi con strumenti propri, i microfoni ad uso promiscuo non sono protetti da dispositivi di protezione usa e getta, il gel disinfettante non è disponibile all'ingresso delle aule". E dunque gli avvocati chiedono che vengano date "disposizioni affinché, nel rispetto della normativa vigente, vengano messi a disposizione degli utenti presidi sanitari (ed in particolare semplici coperture monouso dei microfoni e gel disinfettante all'ingresso delle aule), oltre che adottati specifici accorgimenti finalizzati ad una sicura fruizione delle aule (distanziamento banchi con eventuale segnaletica, individuazione aule più spaziose)". Ad oggi, scrive ancora la Camera penale, "non risultano pervenute comunicazioni circa la trattazione di alcune udienze della prossima settimana, con grave pregiudizio per la possibilità dei difensori di preparare le udienze medesime, citare o contro-citare eventuali testi". Una situazione che rischia di "determinare nel concreto ingressi inutili a Palazzo di Giustizia e perfino assembramenti, laddove gli avvocati non siano avvisati per tempo che la loro udienza verrà o non verrà trattata, vanificando così in concreto gli obbiettivi di tutela sanitaria".