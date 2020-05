sezioni unite

Patrocinio a spese dello Stato, conta il reddito non la dichiarazione sostitutiva

Corte di Cassazione - Sezioni unite - Sentenza 14723/2020

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite, hanno affermato che la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.

