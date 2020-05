La Corte d'Appello di Milano, Sezione V penale - con sentenza del 22 aprile 2020, depositata e notificata l'11 maggio 2020 - ha statuito di non poter concedere l'estradizione richiesta dall'Autorità turca nei confronti di un proprio cittadino, stabilmente domiciliato in Italia, accusato di utilizzo fraudolento di carte di credito perché, alla luce dello scenario emerso dalle allegazioni difensive, "non vi sono ragioni certe per ritenere che, nei procedimenti penali ai quali [il cittadino turco] sarà sottoposto nel Paese richiedente, sarà in concreto assicurato il rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare il rispetto del diritto del giusto processo".



La difesa - costituita da un team di avvocati: Edoardo Vinci, Marika Pisano e Giorgio Alessandro Donà Danioni -, ha infatti documentato e sostenuto con forza la sussistenza del pericolo di violazione da parte dell'Autorità turca dei diritti fondamentali dell'uomo e, soprattutto, del diritto ad un giusto processo, in particolare alla luce dell'arbitraria incarcerazione subita dai numerosi colleghi avvocati turchi.

IL TESTO DELLA DECISIONE