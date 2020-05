Alla Consulta la legittimità della sospensione della prescrizione

EMERGENZA COVID-19

Tribunale di Siena - Ordinanza 704/2019 e 1034/2018

La sospensione della prescrizione agganciata allo stop delle udienze per l'emergenza Covid-19 finisce alla Corte costituzionale per violazione del principio di legalità. Con due diverse ordinanze (704/2019 e 1034/2018) il Tribunale di Siena (il 21 maggio scorso) ha infatti rimesso alla Consulta la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 83, quarto comma, del decreto legge "Cura Italia" (Dl n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Il contrasto, secondo il giudice rimettente, sarebbe non manifestamente infondato nella parte in cui si dispone la sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi prima del 9 marzo 2020 e per un tempo pari a quello per cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.



Al centro del ragionamento la natura "sostanziale" dell'istituto prescrizione che, ricordano le ordinanze, è stata ribadita più volte sia dalla Cassazione che dalla Corte costituzionale. E, argomenta il Tribunale, "quel che vale per la prescrizione, deve altresì valere per il suo regime modificativo, costituito dagli istituti dell'interruzione e della sospensione". Non potrebbe infatti ritenersi che "i soli istituti della sospensione e della interruzione fossero sottratti alla copertura costituzionale prevista dall'articolo 25 secondo comma della costituzione", secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Entrambi i casi al vaglio del tribunale toscano, concernenti reati edilizi, in assenza della sospensione della prescrizione si sarebbero infatti prescritti (nel primo caso il 20 aprile, nel secondo il 16 maggio) in assenza del Dl emergenziale.



Per il Tribunale dunque l'articolo 83, quarto comma, del Dl 18/2020 "concernendo condotte anteriori alla sua entrata in vigore, determina un aggravamento del regime di punibilità (consistente nel prolungamento pari a sessantatrè giorni, del tempo necessario a prescrivere), così ponendosi in contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, in forza del quale le modifiche normative che comportino un aggravamento del regime di punibilità devono spiegare la propria efficacia con riferimento ai soli fatti commessi quando le stesse erano già in vigore".



Né, argomenta il Tribunale, la legittimità della norma può essere rinvenuta nel carattere "emergenziale" o comunque "eccezionale" della disciplina. Per il rimettente infatti è "la stessa logica dello stato di diritto – che non ammette eccezione alcuna alle regole in esso stipulate come fondamentali – a frapporre un argine invalicabile alla possibilità di individuare spazi di deroga o ambiti di non applicabilità in quei principi che costituiscono elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale". E, prosegue, "nel novero di tali principi deve farsi rientrare anche espresso dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione". Come affermato dalla stessa Consulta nella sentenza Taricco: "non vi è dubbio che il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell'ordinamento per la parte in cui esige che le norme penali non abbiano in nessun caso portata retroattiva". "Nessuna deroga - conclude l'ordinanza - può essere ammessa al principio supremo della irretroattività della legge penale sfavorevole".