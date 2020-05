medici

È truffa all'Asl la sostituzione del medico di base fatta dal fratello

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 27 maggio 2020 n. 16002

Scatta la truffa e il falso per l'anestesista che sostituisce il fratello, medico di base convenzionato con l'Asl, ed emette prescrizioni mediche non diffondendo, inoltre, i dati sulla piattaforma "medicina in rete"...

