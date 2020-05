reati edilizi

Il giudice non è tenuto a disporre perizia se la parte non smentisce il consulente del Pm

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 29 maggio 2020 n. 16458

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui a fronte degli accertamenti tecnico-scientifici - logici e coerenti – forniti dal consulente del Pm, e non specificatamente confutati dal consulente di parte, il giudice non è tenuto a disporre perizia in dibattimento...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24