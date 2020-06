Leggo con rammarico che in Commissione Giustizia il Senatore Cucca di Italia Viva ha scelto di astenersi sull'emendamento di Forza Italia che proponeva la sospensione della scellerata riforma della prescrizione voluta dal Ministro Bonafede, nonostante che tale emendamento riproducesse testualmente la proposta della sua collega Lucia Annibali.



A giustificazione di tale incomprensibile scelta, il senatore Cucca evoca una fantomatica Commissione nella quale io sarei destinato ad essere il rappresentante tecnico di Italia Viva. Ho già precisato che l'Unione Camere Penali Italiane non è interessata ad iniziative di ignoto contenuto, meno che mai se esse vengano evocate per giustificare voti parlamentari di segno esattamente opposto a quello da noi auspicato. Per il resto, è questa l'occasione per chiarire nuovamente che il Presidente UCPI non potrà mai essere il rappresentante di altro che degli avvocati penalisti italiani.