Pesa troppo sulle spalle dei giudici il dl con il quale a maggio il governo ha cercato di rimediare alle scarcerazioni dei boss per ragioni di salute legate all'epidemia da Covid, prevedendo l'obbligo di rivalutarle entro 15 giorni, e poi periodicamente ogni mese.



La "serrata tempistica" prevista e la "complessità degli accertamenti da svolgere" comportano un "notevole aggravio" del lavoro dei magistrati di sorveglianza, le cui attività hanno già subito un sostanzioso incremento con l'avvio dell'emergenza sanitaria. Ma il problema non riguarda solo i giudici: il procedimento previsto non garantisce appieno il diritto di difesa.



Sono i rilievi principali che il Csm formula in un parere destinato al ministro del Giustizia, che quel provvedimento ha fortemente voluto dopo le polemiche legate all'uscita dal carcere anche di boss sottoposti al regime del 41 bis. Il documento è stato approvato a larga maggioranza con le astensioni dei laici del M5s Filippo Donati e Fulvio Gigliotti e del Pg della Cassazione Giovanni Salvi.



"L'atipico procedimento di revoca delle misure alternative non prevede alcun intervento della difesa dell'interessato, il quale non è posto in grado di interloquire in modo consapevole e in condizioni di parità con l'organo di accusa", lamenta il Csm. E ricorda che "il diritto di difesa e il principio di parità delle armi, sanciti dagli articoli 2 e 111 della Costituzione, rappresentano caratteristiche indefettibili di un processo di parti".