La procura generale dalla Cassazione ha chiesto il processo disciplinare per 10 magistrati coinvolti nella vicenda dell'hotel Champagne e in altri casi legati. Tra loro Luca Palamara, Cosimo Ferri, gli ex togati del Csm Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini e Luigi Spina e altre figure di contorno.



Il Pg della Cassazione Giovanni Salvi, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha affermato: "Rischiano anche le sanzioni più gravi". "Ci sono conversazioni - ha aggunto - che riguardano anche consiglieri del Csm in carica. Ma dobbiamo fare un lavoro completo che consenta di selezionare le diverse condotte".



"Per quanto riguarda Cosimo Ferri - ha proseguito -, abbiamo chiesto alla Sezione disciplinare del Csm di chiedere l'autorizzazione alla Camera per l'utilizzazione nei suoi confronti delle intercettazioni utilizzate". Intanto oggi la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Ferri.



"Per il Pm romano Luca Palamara - ha spiegato Salvi - il rinvio a giudizio disciplinare è stato chiesto dalla Procura generale della Cassazione per i fatti legati all'hotel Champagne. Sono fuori le contestazioni penali per le quali dobbiamo attendere gli esiti della procedura e altre vicende per cui sono ancora in corso accertamenti sia in fase penale che disciplinare".



"Proprio perchè è stato così grave il colpo subito - ha concluso il Pg -, abbiamo forte il desiderio di mostrare che siamo in grado di voltare pagina".