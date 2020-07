I penalisti veneziani contro la Corte D'Appello di Venezia, dopo che alcuni legali hanno denunciato il presunto ricorso al "copia-incolla" per sentenze e motivazioni di una sezione penale, una prassi che secondo gli avvocati potrebbe voler dire scrivere in anticipo le sentenze. La Camera Penale veneziana ha così chiesto al Ministro della Giustizia l'invio degli ispettori, dopo aver denunciato la vicenda all'Unione nazionale e alle associazioni del Veneto. Ma la presidente della Corte, Ines Marini, respinge le accuse, affermando invece che si tratta di una "prassi operativa" dei magistrati, del tutto legittima, e che non ha mai come conseguenza pronunce "prefabbricate".

Il fatto scatenante risale al 6 luglio scorso, e riguarda un processo presso la prima sezione Penale della Corte d'Appello lagunare. "Ci veniva comunicato - scrive il presidente della Camera Penale di Venezia, Renzo Fogliata - che durante l'udienza, anziché l'usuale relazione scritta era stato consegnato alle difese l'ordito motivazionale della sentenza, comprensivo del dispositivo, che disattende le tesi degli appellanti. Ci è stato documentato come a un collega siano state notificate a mezzo pec con tre giorni di anticipo rispetto all'udienza di discussione le motivazioni della sentenza di rigetto, ricavate attraverso quello che appare essere il copia e incolla di altra sentenza redatta nell'ottobre del 2016".



Immediata la richiesta di chiarimenti alla Presidenza della Corte e alla Procura generale; in risposta, sono arrivate le copie autentiche dei verbali delle udienze e sette pronunce complete di motivazione e di dispositivo. Ma l'ipotesi degli avvocati è che esista una "prassi di precostituzione del giudizio"; di qui la richiesta di ispezione ministeriale.



Respinge questa lettura la presidente Marini, che ha invece parlato di "schemi, del tutto legittimi" che sarebbero arrivati per errore agli avvocati, e ribadito che le decisioni "vengono sempre prese in camera di Consiglio, dopo aver ascoltato tutte le parti".