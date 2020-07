stupefacenti

La lieve entità non può essere negata solo perché lo spaccio avviene in casa

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2020 n. 21163

La lieve entità della cessione e detenzione di hashish non può essere negata - a fronte di un quantitativo di stupefacente "sotto soglia" - per il motivo dello spaccio realizzato in ambito domestico...

