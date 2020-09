"Stabiliremo nell'Ufficio di presidenza della prossima settimana il calendario delle audizioni sul disegno di legge delega per la riforma del processo penale. Si tratta di un provvedimento a cui teniamo molto, uno dei pilastri dell'azione del Ministro Bonafede che mira a rendere il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando ai cittadini una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli, nel rispetto delle garanzie difensive. Tra le principali cause del malfunzionamento della macchina giudiziaria, vi è certamente la durata dei processi, sulla quale la riforma intende dare una svolta con un intervento strutturale". Lo afferma Mario Perantoni, Presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S.



"E' inoltre attesa a breve in Parlamento la riforma del Csm - prosegue - un altro essenziale pilastro dell'azione del Guardasigilli e della maggioranza per spezzare il meccanismo delle 'porte girevoli' tra magistratura e politica. Nel complesso, voglio sottolineare l'importanza di questo programma che, insieme alla riforma del processo civile e della magistratura onoraria (entrambi in attesa dell'esame del Senato che ci auguriamo non subisca rallentamenti) inciderà profondamente nell' esercizio della giustizia in Italia".