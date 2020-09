morte come conseguenza di altro delitto

Evita l'omicidio il naturopata che "cura" il cancro con la dieta

Corte di cassazione - Sentenza 28 settembre 2020 n. 26951

L'ignoranza del naturopata in materia medica lo salva in corner dalla condanna per omicidio volontario per aver curato con fanghi e diete una donna malata di cancro. È scattato infatti il diverso e molto meno grave reato di aver cagionato la "morte come conseguenza di altro delitto" - l'esercizio abusivo della professione -, per un uomo che "proprio in ragione dell'orientamento culturale seguito" non si era accorto della gravità della situazione, ritenendo "la naturopatia alternativa alla medicina". ...

