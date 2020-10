"Al 31 agosto 2020, la presenza presso gli istituti di pena è di 53.921 detenuti, rispetto alle 61 mila unità dei primi giorni di marzo", ha reso noto il Guardasigilli Alfonso Bonafede in audizione al Senato sulla condizione della popolazione ristretta in carcere. La deflazione è stata realizzata per ridurre il rischio di contagio da coronavirus .



Più risorse per la formazione in carcere

"Lo sforzo maggiore che oggi sta compiendo è quello di far in modo che le persone detenute possano acquisire un'adeguata professionalità al fine di agevolare il reingresso in un mercato del lavoro che necessita sempre più di specializzazione e flessibilità. Sotto tale versante l'amministrazione penitenziaria ha dato ulteriore impulso alle attività propedeutiche per la realizzazione di progetti volti ad incrementare l'offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta realizzando anche collaborazioni con importanti realtà imprenditoriali".



Al via digitalizzazione 'processi storici'

"Sono stati inoltre presi accordi con numerosi soggetti istituzionali, per la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali di interesse storico, ad esempio - ha proseguito il ministro - il lavoro sugli atti del 'processo Moro', avviando a tale attività detenuti opportunamente selezionati e formati presso laboratori appositamente allestiti". "Tengo a segnalare che sono circa 70 i protocolli siglati a partire dal 2018 volti a favorire lo svolgimento di attività lavorativa dei detenuti, nell'ambito di progetti di pubblica utilità", ha aggiunto Bonafede.



Per Covid assunti 1100 agenti

"Dal punto di vista dell'organizzazione e della predisposizione di strumenti volti a conseguire l'obiettivo della tutela del personale in servizio negli istituti penitenziari, sono state altresì adottate le seguenti misure: assistenza straordinaria e tutela al personale che, su indicazione sanitaria, sia obbligato alla misura della "quarantena" o dell'isolamento domiciliare fiduciario; attivazione della rete wi-fi presso le caserme per consentire al personale isolato o in quarantena di tenere i contatti con i propri familiari; servizio di supporto psicologico telefonico offerto dalla Croce Rossa Italiana; erogazione di un sussidio economico da parte dell'Ente di Assistenza a tutto il personale che ha contratto il virus e che è in isolamento sanitario". Lo ha detto sempre il Guardasigilli aggiungendo che "al fine di far fronte all'emergenza sanitaria, si è proceduto poi: all'immissione anticipata in servizio di 1.100 nuovi agenti di polizia; all'assunzione straordinaria di 1000 operatori sanitari per le esigenze degli istituti e il triage del personale".



E' stato inoltre istituito "presso il Ministero della Salute di un tavolo interministeriale per la sanità penitenziaria al fine di definire misure coordinate ed uniformi sul territorio nazionale", e sono state reperite "risorse aggiuntive per oltre 7 milioni, tramite DL 18 e DL 34 del 2020, destinate agli straordinari per la polizia penitenziaria, oltre a 5.541.200 euro del DL104 in fase di conversione", ha concluso il Guardasigilli.