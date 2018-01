Bdo Italia: la rivoluzione in atto nei rapporti tra cliente e studio legale

STUDI LEGALI/REPORT BDO

Il mondo dell'avvocatura sta attraversando un periodo di transizione, che nel giro di pochi anni porterà a un radicale ripensamento del modus operandi del lavoro legale, a una revisione della struttura organizzativa dello studio professionale e a una trasformazione del business model che sta alla base dello studio come lo conosciamo oggi. Da una recente indagine del nostro network, tuttavia, emerge che anche il cliente-tipo dello studio legale, nel giro di un lustro, non sarà più lo stesso. Tecnologia. I managing partner degli studi legali da noi intervistati concordano sull'inevitabilità del cambiamento in atto: tecnologia, nuove figure professionali non legali, nuove gerarchie di potere, sono elementi che tutti i professionisti del settore, oggi, sono chiamati ad accettare. Il profondo cambiamento coinvolgerà anche i clienti, che oggi hanno aspettative mutate rispetto al passato circa i servizi professionali offerti e le modalità della loro erogazione.

La principale scossa al rapporto di relazione tra studi legali e aziende clienti è stata generata dalla crisi economica mondiale. Il mutato scenario economico ha portato il cliente a doversi misurare con il controllo delle spese, la produttività e l'efficienza, cosa che si è tradotta in un approccio più demanding anche verso il professionista legale. Da qui è scaturita l'esigenza di un ripensamento, innanzitutto, del tradizionale modello dei fee orari: sono cambiati i criteri di valutazione del compenso, ciò per cui il cliente è disposto a pagare il professionista legale, nella direzione di una vera ricompensa del valore aggiunto fornito, più che del tempo utilizzato per farlo. La tecnologia, indicata da tutti i rispondenti come un fattore di grande cambiamento nelle modalità operative dello studio legale, in questo viene in aiuto del professionista legale, ponendosi come un facilitatore e non come un ostacolo. Interrogati a proposito delle trasformazioni che gli studi legali saranno chiamati ad affrontare nel prossimo futuro, quasi un quarto del campione (23%) indica la maggiore connettività e l'integrazione con il cliente. Le nuove tecnologie, in particolare, vengono viste come il driver di una nuova modalità di lavoro. Nel dettaglio, al terzo e quarto posto dei cambiamenti attesi nel rapporto con i clienti si piazzano con un'uguale percentuale (15%) la maggiore collaborazione tra studi legali, clienti e terze parti, e la diminuzione di interazione di persona a favore del lavoro da remoto.

Riduzione degli incontri di persona. L'incremento della quota di lavoro a distanza, la riduzione di incontri di persona, porterà a un risparmio per l'avvocato in termini di spese di trasferta e di tempo impiegato per spostamenti e meeting, portando a una maggiore efficienza nel lavoro di consulenza. Sarà sempre il fattore tecnologico a permettere all'avvocato di non essere fisicamente presente in ogni giurisdizione, abilitandolo ad offrire i propri servizi a un maggior numero di clienti e aprendo nuovi mercati. Una maggiore connettività e integrazione implicherà per il cliente l'accesso diretto a file e dati, coinvolgendolo maggiormente nell'operatività del lavoro di consulenza. Tutto ciò si tradurrà anche in una maggiore sinergia della consulenza legale con terze parti esterne. Sarà il cliente stesso, quindi, a consentire al legale di fare un lavoro ancor di più tailor made. Un rapporto basato ancora di più sulla fiducia. Allo stesso tempo, diventerà ancora più importante instaurare un rapporto reale di fiducia con i clienti: la tecnologia, forse paradossalmente, renderà cruciali i rapporti interpersonali, pur allontanando fisicamente le parti. Notiamo già come alcuni studi legali si stiano confrontando con i clienti per capire meglio il loro business e adattare l'offerta alle esigenze concrete del cliente. Anche al di fuori dei confini puramente legali. L'avvocato dovrà saper identificare le aree in cui è in grado davvero di dare il proprio contributo per creare valore per il business del cliente ed è proprio il cliente che sta imparando a coinvolgere sempre prima e sempre di più il legale nella definizione delle proprie strategie. Il professionista legale, per avere successo, dovrà riuscire quindi ad essere considerato dal cliente un partner strategico e di fiducia, non più un semplice advisor legale.