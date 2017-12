PORTOLANO CAVALLO CON LEOVEGAS GAMING LIMITED NELLA CESSIONE DI UN RAMO D'AZIENDA

LeoVegas Gaming Limited, società del gruppo svedese LeoVegas leader dal 2011 nel settore dei giochi online, ha venduto alla società GM Comunicazione S.r.l. del gruppo Sciscione il ramo di azienda comprensivo della posizione LCN n. 63 della televisione digitale terrestre. L'operazione si è chiusa in data 21 dicembre. Il gruppo LeoVegas continuerà a trasmettere i propri programmi di gioco online via satellite e sulla propria piattaforma internet.

Il gruppo LeoVegas è stata assistito da Portolano Cavallo, con un team guidato dal partner avv. Ernesto Apa per gli aspetti regolamentari e dal counsel avv. Luca Gambini per gli aspetti corporate/M&A.