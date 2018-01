MARILEX CON IL GRUPPO STERN ENERGY PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Marilex, boutique legale con sede a Roma specializzata in diritto amministrativo e dell'energia, con il founding partner Alessandra Mari, ha assistito Stern & Partners del gruppo Stern Energy S.p.A., in due operazioni di investimento nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La prima operazione si è concretata nell'acquisto, tramite la controllata Futurenergy S.r.l., del ramo d'azienda dedicato alla produzione di energia da fonti rinnovabili della società Nimiro R.E. S.r.l. Del ramo d'azienda acquistato fa parte un impianto fotovoltaico da 1 MW, localizzato in provincia di Bologna, incentivato con il Quarto Conto Energia e ai sensi del D.L. n.74/2012 (proroga per sisma 2012 in Emilia Romagna) e finanziato da Crèdit Agricole Leasing Italia S.r.l.

La seconda operazione ha avuto ad oggetto l'acquisto delle quote della società Ceca Energia S.r.l., soggetto responsabile di due impianti fotovoltaici della potenza di 1 MW in provincia di Fermo, incentivati con il Secondo Conto Energia e finanziati da Unicredit Leasing S.p.A.

Lo studio ha effettuato la Due Diligence completa e curato la contrattualistica.