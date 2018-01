Sciaudone nel working group Authomated Vehicles di Aipcr

Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Studio Legale, è stato nominato membro del working group "Authomated Vehicles" del Comitato Tecnico "Guida connessa e automatica" nell'ambito del Comitato italiano della World Road Association.

L'Associazione internazionale, cui aderiscono 122 Paesi di tutto il mondo, ha lo scopo di favorire il progresso stradale in tutti i suoi aspetti, approfondire i problemi della sicurezza stradale e rappresentare il punto di interscambio delle tecnologie stradali.

La nomina di Sciaudone , è stata firmata dal Presidente di Anas s.p.a. e del Comitato italiano dell'Associazione Mondiale della Strada.

In particolare il Comitato Tecnico Guida connessa e automatica è composto da professionisti, docenti universitari e operatori del settore ed opera in stretta sinergia con la Task Force che è stata formata a livello mondiale ed a cui il Comitato italiano partecipa, per approfondire i molteplici aspetti, sia di carattere tecnico che giuridico, legati alla circolazione di autovetture in grado di procedere in modo automatico su strada.

Tra di essi speciale attenzione è riservata ai profili inerenti la regolamentazione di carattere normativo del nuovo fenomeno, sia a livello nazionale che internazionale che comunitario, le caratteristiche che dovranno avere le strade per ospitare adeguatamente questa tipologia di veicoli, le regole che dovrà seguire la circolazione sulle strade di questi mezzi e le molteplici implicazioni che ne derivano in termini di sicurezza e responsabilità.