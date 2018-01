Axélero approva un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un importo complessivo massimo di € 16 milioni

Eunomia Studio di Avvocati e Simmons & Simmons hanno assistito nell'operazione.

Axélero S.p.A ha finalizzato un accordo di investimento relativo all'emissione un'operazione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un valore nominale complessivo fino ad un massimo di Euro 16 milioni riservata ad Atlas Special Opportunities e/o sue affiliate.

axélero S.p.A. ha già emesso la prima tranche di obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 nonché n. 301.772 warrants.

Nel contesto dell'operazione, Banca Finnat agisce in qualità di Banca Agente mentre Ambromobiliare ha agito in qualità di advisor finanziario.

axélero S.p.A., azienda fondata nel 2008 e quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è leader nell'offerta di soluzioni di digital marketing per le PMI e opera attraverso 4 business unit: Smart & Business, Executive, Next e Lab.

Eunomia Studio di Avvocati ha assistito axélero nell'operazione con un team guidato da Roberto Nigro e che ha incluso anche Elisa Malanchini.

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets con un team guidato dal partner Paola Leocani e che ha incluso il supervising associate Pietro Magnaghi.