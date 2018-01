Latham & Watkins e Chiomenti nella cartolarizzazione di Gruppo GEDI

A. Manzoni & C. S.p.A., società parte di Gruppo GEDI, ha sottoscritto, in qualità di originator e sub-servicer, un programma di cartolarizzazione di crediti commerciali con Diamante SPV S.r.l., ai fini dell'emissione di partly-paid asset backed secured notes a tasso variabile fino ad un importo massimo di € 45.000.000. UniCredit è intervenuta nell'operazione in qualità di arranger e account bank, Securitisation Servicer è intervenuta in qualità di master servicer, corporate servicer e representative of the noteholders e BNP Paribas è intervenuta in qualità di paying agent.

Latham & Watkins ha assistito Gruppo GEDI nell'operazione con un team composto dal partner Andrea Novarese e dagli associate Tiziana Germinario e Federico Maria Imbriani.

Chiomenti ha assistito UniCredit, in qualità di Arranger, con un team composto dal partner Gregorio Consoli e dal senior associate Benedetto La Russa e dall'associate Carlo Restuccia. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti e dall'associate Maurizio Fresca.