Littler amplia la sua presenza in Europa aprendo in Italia

Milano, 18 gennaio 2018 – Littler, la più grande realtà al mondo dedicata ad assistere le imprese nel campo del Diritto del Lavoro, sbarca in Italia aprendo a Milano con un team di sei professionisti guidati dai due Managing Partner, Carlo Majer e Edgardo Ratti. Si tratta del quarto paese europeo in cui Littler si è affacciato negli ultimi due anni, facendo seguito all'espansione in Germania, Francia e Inghilterra, e così portando la sua presenza a più di 75 uffici in 17 Paesi del mondo.



"La nostra strategia di unire le forze con i professionisti di maggiore talento nei mercati chiave del mondo ha dimostrato la sua bontà e siamo davvero felici di aggiungere l'Italia alla nostra piattaforma globale" hanno commentato congiuntamente i due co-managing directors di Littler, Tom Bender e Jeremy Roth. "In pochi anni, abbiamo stabilito una solida presenza nelle tre economie europee più avanzate. L'espansione nella quarta economia più importante d'Europa con questo eccellente team è stato un passaggio naturale nell'ottica di arricchire i nostri servizi a vantaggio della business community su scala globale".



Majer e Ratti hanno entrambi una carriera quasi ventennale nell'ambito del Diritto del Lavoro italiano, nel corso della quale hanno assistito una clientela composta sia da aziende italiane che da imprese multinazionali. Si uniscono a Littler insieme ad un team, composto di quattro professionisti, operativo presso gli uffici di Milano.



"Littler fornisce una piattaforma internazionale senza eguali in grado di garantire assistenza in tutti gli ambiti del diritto del lavoro alle aziende italiane, così come ai clienti stranieri che operano nel nostro Paese" hanno congiuntamente commentato Majer e Ratti. "La nostra profonda conoscenza del mercato italiano in materia giuslavoristica, abbinata alla presenza globale di Littler, all'ottima reputazione nell'advisory di imprese multinazionali nonché all'avanzata infrastruttura tecnologica, saranno in grado di fornire un significativo valore aggiunto a tutti i nostri clienti".



Majer, già partner della boutique Lexellent, assiste i clienti in ogni aspetto del diritto del lavoro, tra cui le riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali ed il contenzioso giuslavoristico. È riconosciuto quale leading individual del suo settore dalle principali directories internazionali, come Chambers & Partners e Legal 500 ed è membro dell'Employment and Industrial Relations Law Committee dell'IBA e di AGI.



Edgardo Ratti ha al suo attivo una ventennale carriera avviata in Lablaw, in cui è stato partner insieme a Majer. Con una grande competenza nel suo settore, assiste le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo alle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali ed al contenzioso.



"L'apertura dell'ufficio di Milano, guidato da due noti ed apprezzati professionisti del mercato italiano, ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra presenza in Europa rafforzando la nostra reputazione quale accreditata realtà internazionale nell'ambito del Diritto del Lavoro" ha aggiunto Stephan Swinkels, partner di Littler che cura lo sviluppo e l'integrazione su scala globale. Peter Susser, Littler's Global Practice Leader e Presidente dell'International Employment Law practice, ha aggiunto: "Portare il team di Carlo ed Edgardo nella nostra piattaforma globale fornirà ai nostri clienti un appoggio sicuro e professionale in Italia e accrescerà ulteriormente la nostra capacità di offrire un'assistenza a livello locale nelle numerose giurisdizioni in cui i nostri clienti operano".



La presenza internazionale di Littler si estende in tre continenti - Nord e Sud America e Europa - e include Canada, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Francia, Germania, Guatemala, Honduras, Inghilterra, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. La presenza internazionale include poi professionisti basati negli Stati Uniti con un'importante esperienza internazionale che sono abilitati all'esercizio della professione anche in Australia, Brasile, Giappone e Sud Africa.