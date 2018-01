Professionisti: Iva e Cpa incluse nei crediti privilegiati

L'IVA dei professionisti non rappresenta più un privilegio speciale, bensì con una modifica al codice civile ad opera della Legge di Bilancio 2018, dal I gennaio è approdata sulla categoria giuridica dei privilegi generali, insieme ai contributi integrativi. Ed includendovi anche l'Iva e il CPA che attiene ai crediti per i compensi degli avvocati.

Di certo non passerà inosservata, soprattutto per il ceto forense, la modifica intercorsa dal I gennaio 2018 sull'articolo 2751 bis del codice civile. Questo, infatti, storicamente, detta la disciplina dei crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società, enti cooperativi e delle imprese, per quanto concerne i privilegi. Con la Legge di Bilancio 2018 (comma 474 dell'unico articolo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), infatti, è stato ampliato il privilegio generale alle retribuzioni dei professionisti, comprendendovi anche l'IVA ed i contributi integrativi. Pertanto anche i crediti per le retribuzioni degli avvocati, comprese Iva e CPA, godranno del privilegio generale. La modifica in questione ha variato la dizione del testo in questo modo: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (…) 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione".

Ne discende che, seppur in attesa dei decreti attuativi dell'epocale riforma sulle procedure concorsuali, dall'inizio del 2018 anche le istanze di ammissione al passivo fallimentare dei professionisti, per crediti IVA e per i contributi previdenziali, dovranno tener conto di siffatta novità, con la conseguenza che migreranno dalla categoria dei chirografari per approdare tra i crediti privilegiati.

Si osserva che la novella in questione utilizza il termine "professionisti", mentre il contributo integrativo era stato ammesso unicamente per le categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.