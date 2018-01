Eversheds Sutherland ottiene per CALME la sospensiva del pagamento di una sanzione antitrust

Eversheds Sutherland ha assistito CALME – Calce Meridionale (primario produttore di cemento e calcestruzzo nel centro-sud Italia) ottenendo dal Consiglio di Stato, in sede di giudizio di appello cautelare, la sospensione del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nell'agosto 2017, che aveva sanzionato le principali imprese nazionali produttrici di cemento in relazione ad un asserito coordinamento illecito sugli aumenti dei prezzi del cemento, imponendo in particolare alla stessa Calme una sanzione di circa € 1,8 milioni.

Il team antitrust dello studio, coordinato dal partner Alessandro Greco (in foto) e dall'associate Giuseppe Liotine, ha agito in sinergia con l'Of Counsel Mariangela di Giandomenico, responsabile del dipartimento di diritto amministrativo per l'Italia.