GOP a fianco di Janssen Cilag per una ristrutturazione

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Janssen Cilag, società del gruppo Johnson & Johnson, in un processo di ristrutturazione conseguenza della sottoscrizione - a livello europeo – di un accordo di distribuzione esclusiva con il gruppo Mundipharma di alcuni farmaci dei quali è venuta a cessare la commercializzazione diretta.

La procedura, che si è conclusa in data 25 gennaio u.s., presso Polis Lombardia, ha portato alla sottoscrizione di un accordo di programma con le RSU e la FILCTEM CGIL, la UITEC UIL e la UGL Chimici, che mira da un lato ad una parziale riduzione degli esuberi in essere e, dall'altro, all'implementazione di un articolato complesso di strumenti volti a limitare l'impatto sociale della procedura avviata; quanto precede attraverso, tra gli altri, il ricorso a percorsi di ricollocazione secondo quanto previsto dal progetto Welfarma sottoscritto tra Farmindustria e le OOSS di settore nonché l'implementazione di una copertura sanitaria integrativa per tutto il periodo di fruizione della NASPI, da parte delle risorse destinatarie dei recessi.

Per GOP ha agito un team guidato dal partner Nicola Bonante (foto), coadiuvato dall'associate Andrea Gaboardi.