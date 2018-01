Legalcommunity Energy Awards 2018: premiate le eccellenze del settore

Premiato lo Studio Orrick come "Studio dell'Anno" e Carola Antonini di Chiomenti come "Professionista dell'Anno"

Lo Studio Orrick premiato come "Studio dell'Anno" e Carola Antonini di Chiomenti quale "Professionista dell'Anno": questo il responso dei Legalcommunity Energy Awards che, giunti alla V edizione, mirano a far emergere le eccellenze del mercato legale nel settore Energy e degli operatori del comparto dell'energia.



La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano ieri sera, 30 gennaio ai Superstudio Più di via Tortona 27, davanti ad una platea di oltre 700 persone. In totale 38 le categorie premiate tra cui, fra altre, rising star, penale energy e ambientale, corporate M&A, tax energy, regulatory antitrust, energy & utilities, oil & gas, fonti rinnovabili, efficienza energetica, arbitrati, contenzioso, energy finance, amministrativo/ambientale.



A vincere sono state le realtà o professionisti che si sono particolarmente contraddistinti durante 1) l'analisi congiunta della redazione di Legalcommunity.it e del centro ricerche, 2) il sondaggio del mercato e 3) il processo di votazione da parte della prestigiosa giuria composta quest'anno da 34 tra esperti e operatori del settore, ovvero 11 giurati in più rispetto all'edizione 2017 per una rappresentanza pluridisciplinare sempre maggiore di tutto il comparto Energy.



Anche quest'anno il premio alla memoria di Rosella Antonucci, assegnato ai giovani professionisti o società o fondi che hanno saputo distinguersi al meglio nel settore energy, vinto in questa edizione 2018 da Gabriele Malgeri di BonelliErede, Giulia Bartolini di ING Bank, Raffaele Casciano di BNP Paribas.

Premiato lo Studio Orrick come "Studio dell'Anno" in quanto "le segnalazioni raccolte sono state frequenti e molto positive sia per il team sia per i singoli professionisti. Le loro competenze forti e trasversali e l'approccio concreto e costruttivo" sono riconosciuti e apprezzati dai clienti.

Premiata come "Professionista dell'Anno", Carola Antonini di Chiomenti emersa per "la vastità e profondità delle sue competenze unite ad una conoscenza senza eguali del settore ne fanno la star indiscussa dell'Energy in Italia.

I numerosi i feedback positivi hanno sottolineato la sua presenza costante e determinante e il suo codice di professionalità molto elevato".



I Legalcommunity Energy Awards sono il primo riconoscimento italiano per i professionisti del mercato legale che si occupano di energia, un settore determinante all'interno della geo politica e gli equilibri mondiali. Il premio mira a valorizzare gli avvocati che si occupano di energia: sono coloro che facilitano, dal punto di vista giuridico regolamentare, la nascita e il finanziamento di nuova generazione, la vendita e l'acquisto di capacità generativa esistente e le scelte verso energie nuove e alternative o verso tutto ciò che è definito convenzionale.

La serata è stata organizzata da Legalcommunity.it in collaborazione con Axpo, Tesla, ING, Unbuonavvocato.it e con gli sponsors tecnici Prata & Mastrale e Sevengrams.

I vincitori di tutte le categorie e relative motivazioni: https://legalcommunity.it/evento/energy-awards-2018/