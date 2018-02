PwC TLS con Issel Nord (controllata del Gruppo Fincantieri) per la costituzione di una joint venture ad Abu Dhabi

"Issel Nord S.r.l., società di La Spezia controllata dal Gruppo Fincantieri e specializzata nelle attività di ingegneria di supporto destinate alla gestione di sistemi complessi, ha recentemente costituito una joint venture societaria ad Abu Dhabi con il partner locale Emirates Zone Companies Representation.

La missione della neonata joint venture, costituita con la ragione sociale "ISSEL MIDDLE EAST INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY L.L.C.", è quella di fornire una qualificata collaborazione nell'ambito dell'ingegneria logistica, alle aziende presenti nell'area geografica del Golfo ed operanti sia nel settore civile, sia in quello della difesa.

Per gli aspetti legali connessi alla costituzione della joint venture, Issel Nord S.r.l. è stata assistita da PwC TLS con un team composto dagli avvocati Alvise Becker e Riccardo Lonardi e dall'avvocato Tommaso Tomaiuolo che ha anche coordinato il team di PwC Legal LLP Dubai – Middle East per gli aspetti relativi al diritto locale."