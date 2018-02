Simmons & Simmons e Orrick nella tap issuance di Italgas da 250 milioni di Euro

Gli studi legali internazionali Simmons & Simmons e Orrick Herrington & Sutcliffe hanno assistito rispettivamente BNP Paribas e Société Générale e l'emittente in relazione all'emissione del prestito obbligazionario di Italgas per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, che costituisce una riapertura (tap issuance) del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, con durata di circa 12 anni e un tasso pari all'1,625%, emesso a settembre 2017.

Le obbligazioni sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito le banche è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista e il supervising associate Pietro Magnaghi, e, per gli aspetti di diritto inglese, il partner Simon Ovenden e la supervising associate Winsy Ng, entrambi dell'ufficio di Londra.

Orrick ha assistito l'emittente con un team guidato da Patrizio Messina, managing partner per l'Italia, con Alessandro Accrocca, of counsel, in collaborazione con la trainee Camila Dejana. Madeleine Horrocks, partner, ed Enea Visoka, associate, hanno fornito assistenza per gli aspetti di diritto inglese.

Per Italgas hanno seguito l'operazione il General Counsel, Alessio Minutoli, e il Responsabile Legal Contract Management e Finanza, Roberto Pillitteri.