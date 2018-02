Latham & Watkins nella riorganizzazione societaria di Autogrill

Latham & Watkins, unitamente al Prof. Carlo Marchetti, ha assistito Autogrill in relazione all'operazione di riorganizzazione societaria volta a separare le attività centralizzate di indirizzo e gestione del gruppo, che fa capo alla medesima Autogrill, dalle attività operative di Food & Beverage svolte in Italia, nonché dalle funzioni di coordinamento e servizio svolte da Autogrill a favore delle proprie controllate dirette europee.

Latham & Watkins ha affiancato il dipartimento legale della società, coordinato dal Group General Counsel Paola Bottero e dal Group Corporate & Regulatory Affairs Director Marcello Marzo, con un team multigiurisdizionale guidato dal partner Maria Cristina Storchi, che includeva in Italia il partner Giancarlo D'Ambrosio e gli associate Michele Golinelli e Luca Maranetto, in Germania il partner Harald Selzner e l'associate Benedikt Vogt, in Spagna il partner Ignacio Pallares e gli associate Carmen Esteban e Marino Aineto, in Francia i partner Charles-Antoine Guelluy, Alexander Benedetti e Matthias Rubner e gli associate Alexandre Balat e Olivia Rauch-Ravise, infine in Belgio gli associate Sam Semey e John Wileur.