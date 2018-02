ROEDL & PARTNER AMPLIA IL DIPARTIMENTO DI IP, IT E DATA PROTECTION

Sale a 6 lo staff del dipartimento di IP, IT e Data Protection di Rödl & Partner, uno dei più grandi studi professionali multi-disciplinari internazionali presente in Italia.

L'ingresso più recente è quello dell'IP Specialist Rosa Mosca. Con una laurea ad indirizzo Internazionale, Rosa ha iniziato la sua carriera negli studi legali, per poi lavorare per quattro anni in una società di consulenza e servizi in materia di Proprietà Intellettuale, prima a Milano e poi a Savona. Tra le sue skills, la consulenza legale in materia di IP e lo sviluppo di portafogli di asset immateriali delle aziende: dal deposito del titolo di proprietà intellettuale, alla prosecution, al mantenimento e al rinnovo.

"In una manciata di mesi" commenta Nadia Martini, avvocato e Associate Partner a guida del dipartimento "abbiamo registrato una risposta da parte del mercato davvero sorprendente. Oggi disponiamo di un ventaglio di servizi adatto ad incontrare praticamente tutte le richieste dei nostri clienti: dalla Data Protection, alla proprietà intellettuale, sino alla gestione, in ogni fase, dei titoli IP. Per non parlare dell'Information Technology, dove stiamo riscontrando una continua richiesta soprattutto nell'assistenza in temi di Artificial Intelligence, Domotica e Robotica. Siamo un team competente e coeso, che sta guadagnando credibilità e spazi in modo costante e concreto. Non posso che dirmi più che appagata da questa crescita che, sono certa, darà nel 2018 ulteriori soddisfazioni".