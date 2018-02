COSTITUZIONE AIAS COORDINAMENTO LOMBARDIA

Il 26 gennaio scorso, il Consiglio Direttivo di AIAS - Associazione Italiana Avvocati dello Sport - ha deliberato la costituzione del Coordinamento per la Lombardia, nominando Coordinatore l'Avv. Pier Antonio Rossetti.

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lodi, esperto in diritto di impresa e diritto sportivo, l'Avv. Rossetti avrà il compito di curare i rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli degli Ordini Forensi territoriali, oltre che sovraintendere le attività dell'associazione in Lombardia.

Lo scopo prioritario di AIAS è quello di valorizzare la competenza di chi opera in questa materia, sviluppando gli standard professionali attraverso eventi di approfondimento e di confronto tra avvocati, cultori della materia ed associazioni professionali italiane ed internazionali.

Il coordinamento è composto da professionisti che hanno maturato "sul campo" una comprovata esperienza in diritto sportivo e che si sono distinti con la pubblicazione di rilevanti contributi scientifici, ovvero con l'organizzazione e la partecipazione a convegni in qualità di relatori.

Oltre ai due vicecoordinatori Antonella Tatullo e Lorenzo De Meo, fanno parte della "squadra" gli avvocati Lucia Bianco, Stefano Bosio, Emanuele De Mitri, Andrea Loro, Alessandro Narciso, Gabriele Nicolella, Stella Riberti, oltre a Mario Tenore, noto dottore commercialista esperto in materia fiscale

e tributaria.

I membri del coordinamento dirigeranno delle commissioni interne suddivise per macro aree tematiche, che si occuperanno in modo specifico dei vari temi del diritto sportivo e che vedranno il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di associati della regione.

Si tratta quindi di un altro importante risultato di AIAS che ha sempre ascoltato le istanze del mondo dello sport, che chiede sempre maggiore professionalità e competenza.