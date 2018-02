Il valore etico-sociale di un fattore decisivo per lo sviluppo e l'equità.

Lo spazio pubblico, privato e politico, negli ultimi decenni, è sempre più dominato da persone, che ai vari livelli di responsabilità, minimizzano il valore dell'esperienza e, convinti di essere più informati e più consapevoli della realtà che li circonda, rendono la cattiva informazione prioritaria sulla vera conoscenza.

Questo è un trend pericoloso e negativo. Se non ammettiamo i limiti delle nostre conoscenze e non ci fidiamo delle competenze degli altri, un Paese non può funzionare.

Il recente saggio di Tom Nichols professore americano al National Security Affairs all'US Naval War College di Newport sulla "Fine delle Competenze" traccia un inquietante scenario per il futuro della democrazia.

Si prega di voler confermare la propria partecipazione all' indirizzo: vises@federmanager.it

il programma