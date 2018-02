In occasione dei round preparatori della Vis Moot Court Competition di Vienna la London Court of International Arbitration e la London School of Economics organizzano il 9 marzo p.v. a Londra presso la sede della LSE di Lincoln's Inn Field un incontro sul futuro della capitale inglese post-Brexit quale sede di arbitrati internazionali.

Sotto il coordinamento di Lord Mance, Deputy President della Supreme Court inglese, si confronteranno sul tema, sostenendo tesi opposte come usa nei debates anglosassoni, Clare Ambrose, barrister presso 20 Essex Street, ed il Prof. Avv. Massimo Benedettelli, arbitro internazionale e partner della boutique italiana ArbLit.



