Tribunale Civile di Bologna, Aula Primo Zecchi Bologna, 2 Marzo 2018 (ore 14,10 / 18,30).



Dopo oltre 30 anni di dibattito in Parlamento e nel paese, anche l'Italia, ha la sua legge sul c.d. Biotestamento. La legge 219 del 22.12.17 si intitola "Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari" è composta da 8 articoli ed è stata approvata allo scopo dichiarato di adeguare ai principi costituzionali così come interpretati dalle giurisprudenza di merito e legittimità intervenuta sino ad oggi, libertà e limiti del diritto all'interruzione delle terapie, che finora dovevano passare dai tribunali, nell'ipotesi in cui il soggetto interessato sia divenuto incapace di esprimere in tal senso la propria volontà per effetto di una impossibilità psico-fisica nel frattempo sopravvenuta.



Interverranno:

Mina Welby, Filomena Gallo, Donata Lenzi, Gianni Baldini, Stefano Canestrari e tanti altri.



Il convegno sarà moderato dall' Avv. Katia Lanosa del Foro di Bologna, Presidente AMI – Emilia Romagna e Vice Presidente AMI - Nazionale



