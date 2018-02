Lo "Studio Legale Cavallaro & Partners" di Nocera Inferiore è la prima società per azioni tra avvocati nel Sud Italia

Studi legali con forma giuridica Spa grazie alla legge sulla concorrenza. Il primo caso nel Sud Italia si registra a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con lo "Studio Legale Cavallaro & Partners", un riferimento in Italia in materia di gestione del contenzioso relativamente alle sofferenze che società ed enti pubblici vantano nei confronti dei propri clienti. Fondato oltre 30 anni fa dall'avvocato Gennaro Cavallaro, esperto nel settore sanitario e farmaceutico, lo studio legale salernitano è anche tra le prime società per azioni tra avvocati attive in Italia. La possibilità di diventare società per azioni rappresenta una svolta storica per la professione forense: gli studi legali possono ampliare la gamma dei servizi offerti ai propri clienti e avvalersi di diverse competenze e fare sinergia anche con realtà affini.

"Siamo orgogliosi di essere tra i primi studi legali con forma giuridica Spa in Italia, il primo in assoluto nel Mezzogiorno – sottolinea l'avvocato Gennaro Cavallaro – Un motivo di soddisfazione non solo per me ed il mio staff, ma per tutto il territorio campano. Fin dagli inizi, lo studio legale Cavallaro & Partners si è contraddistinto per la capacità di innovare e rispondere all'esigenze dei clienti con serietà, tempestività, professionalità e passione. La legge del 4 agosto 2017, più nota come legge sulla concorrenza, ha dato una nuova visione al settore portando ad un livello più alto il concetto di rete tra professionisti. Oggi parlare di studio legale-impresa è una scelta di innovazione dovuta, con tutti i vantaggi che ne conseguono, tra cui l'adozione di un sistema di governance più efficiente. La professione forense evolve insieme al mercato e come studio vogliamo essere fra i primi in Italia a guidare il cambiamento."

Lo Studio Legale Cavallaro & Partners non solo muta la sua forma giuridica in spa, ma punta a consolidare la propria rete di professionisti sull'intero territorio nazionale. "Siamo pronti anche a questa sfida, e a rispondere ai cambiamenti che stanno avvenendo nel settore legale" conclude l'avvocato Cavallaro.