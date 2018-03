Orsingher Ortu – Avvocati Associati annuncia la nomina di un nuovo socio

Orsingher Ortu – Avvocati Associati annuncia il lateral hire di Federico Bonetti, in qualità di socio nel dipartimento di corporate finance.

Federico ha maturato più di 15 anni di esperienza presso primari studi italiani e internazionali, operando prevalentemente nei settori M&A e capital market e assistendo società e istituti bancari e finanziari in operazioni sia nazionali che multi-giurisdizionali.

Commentando la notizia, Mario Ortu, partner dello Studio, ha dichiarato: "Salutiamo con grande piacere l'arrivo di Federico. Con il suo ingresso, il nostro Studio prosegue in un costante percorso di crescita e rafforzamento, sia in termini dimensionali che di competenze, che auspichiamo ci consenta di assicurare sempre il miglior servizio possibile alla nostra clientela".