Nasce in LS Lexjus Sinacta il dipartimento Cyber Security e nuove tecnologie

Si occuperà di un tema di enorme rilevanza sia per l'impatto del General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che aziende ed interessati dovranno applicare entro il prossimo 28 maggio, pena elevatissime sanzioni, che per i rischi in grado di penalizzare gravemente il valore e la stessa sopravvivenza di ogni azienda colpita.

Il coordinatore sarà l'Avv. Sandro Bartolomucci, partner di LS Roma, tra i massimi esperti italiani delle tematiche legate a privacy e D. Lgs. 231/2001.

Con Sandro Bartolomucci opereranno a Roma 3 avvocati specializzati, consultant di LS: Luca Serafino De Simone; Riccardo Orsini; Marco Mariscoli.

Faranno parte del Dipartimento anche alcuni partner delle varie sedi di LS, con specifiche competenze sul tema: Anna Masutti; Roberta Camarda; Gabriele Baldi; Leonardo Bianchini; Simone Trombetti; Stefano Pugno.

Il dipartimento avrà una partnership con CSE Cybsec Enterprise, società primaria del settore specializzata nell'analisi tecnica dei sistemi e con lo studio legale israeliano Herzog Fox & Neeman, tra i più autorevoli al mondo sul tema.