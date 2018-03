PORTOLANO CAVALLO PREMIATO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO COME ‘BEST WORKPLACE ITALIA'

Portolano Cavallo è anche quest'anno l'unico studio legale presente nella classifica dei migliori ambienti di lavoro stilata da Great Place to Work® Italia

Milano, 7 marzo 2018 – Portolano Cavallo è per il secondo anno consecutivo l'unico studio legale in Italia annoverato come eccellente ambiente di lavoro nella classifica Best Workplaces Italia 2018 stilata ogni anno da Great Place to Work® Italia. Lo studio si è posizionato sesto nella categoria di appartenenza (aziende con 20 – 49 collaboratori).

Portolano Cavallo aveva già ottenuto questo riconoscimento nel 2017, marcando l'ingresso per la prima volta in Italia di uno studio legale nella classifica degli ambienti di lavoro ideali.

La ricerca annuale di Great Place Work® Italia, giunta alla sedicesima edizione, è stata condotta nel corso del 2017 ascoltando la voce dei dipendenti di 127 aziende attive in Italia.

"In molte aziende si afferma che la risorsa più preziosa è il capitale umano" ha commentato Manuela Cavallo, socio fondatore di Portolano Cavallo, "In uno studio legale ciò è vero al massimo livello. Per questo le risorse umane è l'area cui dedichiamo più tempo, energie e mezzi, da sempre. Il prestigioso riconoscimento di ‘Best Workplaces Italia 2018' è il risultato di un dialogo che teniamo costantemente aperto con i nostri colleghi, con i quali condividiamo i principi di merito, trasparenza e collegialità. Il nostro motto a questo proposito è "we could never be as good alone as we are together", e ciò non è una petizione di principio, ma un fatto tangibile che ci ha portato risultati".



Lavorare da Portolano Cavallo

Fin dalla fondazione nel 2001, Portolano Cavallo ha messo in campo numerose attività a favore dei propri collaboratori.

I professionisti e i dipendenti di Portolano Cavallo lavorano in modo flessibile, anche da remoto, avendo a disposizione tutti gli strumenti più avanzati per lavorare a distanza quando necessario; alcuni di loro lavorano part-time senza alcuna ripercussione sulla qualità del lavoro affidatogli e lo sviluppo di carriera; per i professionisti, il periodo di maternità viene completamente retribuito e lo studio contribuisce attivamente alla formazione dei professionisti anche con master di specializzazione ed LLM.

Dal 2013 Portolano Cavallo ha, primo nel settore degli studi legali, sottoscritto un contratto collettivo integrativo di secondo livello. L'idea è nata dall'esigenza di formalizzare diversi elementi di novità a vantaggio dei dipendenti dello studio, ma anche processi e procedure già in atto volti a migliorare le condizioni di lavoro ed in particolare il work-life balance. L'accordo prevede misure per conciliare tempi di vita e di lavoro, come l'introduzione della banca ore e della relativa flessibilità, convenzioni con strutture sanitarie ed asili nido, la copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa per sé e per i propri familiari, l'anticipazione del costo dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale.

Avendo avviato numerose attività in questo ambito sedici anni fa, oggi lo studio non si concentra solo su aspetti previdenziali ed assistenziali: sono state stipulate, infatti, convenzioni con strutture sportive ubicate in prossimità delle sedi, centri per la cura della persona, ristoranti e strutture alberghiere, con l'obiettivo di garantire a tutte le persone di Portolano Cavallo l'accesso a beni e servizi a condizioni esclusive.

Il piano di formazione dello studio è basato su un modello delle competenze innovativo e graduato secondo la seniority dei professionisti. La formazione inizia sin dal primo giorno con un Programma di Orientamento e si articola negli anni su varie iniziative quali seminari ed eventi formativi (per l'approfondimento di tematiche giuridiche, lo studio della lingua inglese, lo sviluppo di competenze soft, quali la capacità di parlare in pubblico, di negoziare, di gestire un gruppo di lavoro, etc.); secondment presso studi stranieri o clienti; etc. Inoltre, lo studio sostiene la partecipazione di propri professionisti a corsi di introduzione al diritto anglosassone, così come la partecipazione a corsi di perfezionamento post-laurea o "LLM".

Diverse le attività svolte internamente: Children@Work dal 2010, un pomeriggio di attività ludica in cui le sedi vengono aperte ai figli di professionisti e dipendenti, Thursday@Portolano un giovedì al mese in cui si svolge un pranzo per tutte le persone dello studio per favorire la condivisione di un momento esclusivamente conviviale, Anniversario di studio un fine settimana, cui partecipano professionisti, dipendenti e loro familiari, di puro svago e attività di team building in una località turistica per celebrare il compleanno dello studio, Welcome Summer un aperitivo estivo per salutarsi prima delle ferie e molte altre iniziative che mettono al centro i professionisti e lo staff, unico motore dell'attività di uno studio professionale.