Carnelutti, Pedersoli, Russo De Rosa e White & Case nella acquisizione di IFAP da parte di Garda Plast

Carnelutti Studio Legale Associato ha assistito Garda Plast S.p.A., nell'acquisizione dell'intero capitale di IFAP S.p.A., una delle più affermate realtà industriali italiane operanti nel campo della produzione di materiali plasitici e pet, e nel contestuale reinvestimento dei venditori di parte del prezzo derivante dalla vendita.

Il team di Carnelutti Studio Legale Associato era guidato da Carlo Pappalettera, insieme al socio Filippo Grillo per gli aspetti di diritto societario e Claudio Lichino per le problematiche di diritto bancario.

Garda Plast è stata altresì assistita per la strutturazione societaria e fiscale dell'operazione e sulla due diligence fiscale dallo studio Russo De Rosa Associati nelle persone di Leo De Rosa, Alessandro Manias ed Alessio Binaghi

I venditori sono stati assistiti da Pedersoli con un team composto dall'equity partner Alessandro Marena e da Massimo Trimboli Raguseo.

L'operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Cariparma e da Banca Popolare di Milano, entrambe assistite da White & Case con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Gianluca Fanti insieme agli associate Bianca Caruso e Giovanna Bellofiore.