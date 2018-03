Molinari e Gop nel finanziamento a Art-Invest Real Estate

Molinari e Associati, con i soci Alessandro de Botton e Marco Laviano, l'associate Edoardo Pozzi e il trainee Giuliano Decorato, ha assistito il gruppo Art-Invest Real Estate, primario operatore tedesco del settore immobiliare, in relazione all'ottenimento di un finanziamento bancario di Euro 42 milioni per la riqualificazione di un compendio immobiliare di oltre 10.000 metri quadrati ubicato a Firenze e destinato a divenire un'importante struttura ricettiva alberghiera nel centro storico della città.

Unicredit S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal socio Matteo Bragantini e composto dagli associate Ilaria Laureti e Andrea Zorzi.

Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Busani & Partners.